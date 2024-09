Au Burkina Faso, le gouvernement a adopté jeudi un avant-projet de loi renforçant la lutte contre le blanchiment de capitaux. Cette initiative consiste à bloquer les circuits de financement du terrorisme dans le pays.

Le Burkina Faso renforce sa législation contre le financement du terrorisme

Le gouvernement burkinabè vient de mettre en place un bouclier contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Le projet de loi a été évoqué et adopté au conseil des ministres du jeudi 19 septembre 2024. Ce texte, en adéquation avec les directives de l’UEMOA, vise à mieux prévenir et réprimer les activités criminelles qui alimentent les groupes terroristes dans le pays.

Toutefois, des nouvelles exigences dans ce projet de loi adopté par le gouvernement ont été constatées. Ainsi, parmi ces nouveautés, on trouve l’inclusion des transactions électroniques dans le dispositif de surveillance et le renforcement des sanctions applicables aux contrevenants.

Selon le ministre de l’Économie, Aboubakar Nacanabo, cette nouvelle loi, conforme aux directives de l’UEMOA, permettra de mieux protéger le pays des menaces terroristes. Par ailleurs, il faut noter que le Chef de l’État, Ibrahim Traoré a promis aux peuples burkinabè que plusieurs initiatives sont en cours renforcer la sécurité sociale dans le pays.