Le Burkina Faso veut augmenter progressivement sa production en mine d’or à une capacité plus élevée en 2025. Une démarche qui fera du pays des hommes intègres l’un des plus grands producteurs d’or d’Afrique de l’Ouest.

À partir de 2025, le Burkina Faso va entrer en service une nouvelle mine. Une mine d’or d’une capacité de production annuelle moyenne de 234 000 onces. Cette augmentation entrera en service dans le pays au troisième trimestre 2025. L’information a été confirmée par West African Resources. Il mentionne que sa mine de Kiaka dont le développement est achevé à 50 %, « est capable de livrer jusqu’à 258 000 onces d’or sur les cinq premières années d’opération ».

Ces différentes estimations sont le fruit d’une étude de faisabilité dévoilée par la société West African Resources. Avec cette détermination, le pays prévoyait atteindre d’ici 2029 un niveau plus élevé et très impressionnant en matière de production de l’or avec une capacité de 473 000 onces sur ces deux mines dont Kiaka devait produire 224 000 onces.

Selon le CEO Richard Hyde, un pic extraordinaire devait être attendu en 2030 dans la production de mines d’or au Burkina Faso. « Nous prévoyons de produire désormais plus de 4,2 millions d’onces au cours de la prochaine décennie, avec un pic attendu en 2030 à 494 000 onces d’or par an », a-t-il déclaré. Pour rappel, il faut préciser que la compagnie exploite déjà la mine Sanbrado qui est censée livrer entre 190 000 et 210 000 onces en 2024.