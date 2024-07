Au Cameroun, les autorités ont décidé de fermer la frontière avec la République centrafricaine au niveau de Béloko. Il s’agit d’une décision prise mercredi 24 juillet 2024 qui fait suite à une mésentente entre les autorités camerounaises des villes frontalières de Garoua – Boulaï et celles de Béloko côté centrafricain.

La frontière entre le Cameroun et la Centrafrique de nouveau fermée à hauteur de Béloko

Les populations riveraines de la zone frontalière entre le Cameroun et la République centrafricaine traversent des moments difficiles. Ceci est dû à la fermeture de la frontière entre ces deux pays dans la zone de Béloko. Selon les informations, cette nouvelle situation serait intervenue après le retour d’un convoi d’ex-réfugiés centrafricains vivant au pays de Paul Biya.

Avec cette nouvelle fermeture de la frontière, les malentendus entre les autorités du pays dénommé affectueusement le « continent » et celles centrafricaines ont déjà d’énormes répercussions sur les activités économiques des populations vivant de part et d’autre de la frontière. Cela pourrait également mettre à mal les relations de coopération entre les deux nations si rien n’est fait pour trouver une solution et régler ce problème.