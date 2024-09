Didier Drogba, c’est le nom qui résonne dans l’esprit des amoureux du football à la mention de la Côte d’Ivoire. Aujourd’hui retraité, la légende du football ivoirien a accordé une interview dans laquelle il a évoqué ses débuts de carrière très difficile.

Didier Drogba : Un appel à la gratitude et à la persévérance

Lors d’une récente interview, Didier Drogba, ex-capitaine des Éléphants de la Côte d’Ivoire, a fait des révélations sur ses débuts difficiles dans le football. En raison de la situation précaire dans laquelle il vivait, l’ancien de Chelsea, a développé une idéologie selon laquelle les autres habitants de la terre traversaient la même situation. Et c’est lorsque Didier Drogba se rendra en Europe qu’il découvrira que le confort existe.

« En Afrique, je mangeais quand il y avait de la nourriture. Ce n’est qu’à mon arrivée en Europe que j’ai appris que les gens mangeaient 3 fois par jour. Parfois, nous nous plaignons de choses aussi insignifiantes et ne réfléchissons pas à ce que nous avons, à la chance que nous avons. Il y a des gens qui se battent pour leur vie, dans des situations vraiment graves. Valorisons et remercions pour la nourriture de chaque jour. », a lancé la légende Didier Drogba. Ce n’est pas un secret que Didier Drogba a fait également face à l’opposition de son propre père.

« J’ai eu l’opportunité d’intégrer des centres de formation en France, mais mon père n’a jamais voulu que je joue au football parce que pour lui, à l’époque, ce n’était pas un métier comme les autres. Avec la carrière de mon oncle qui a été semée de blessures et de difficultés, il a joué en 2ᵉ division et les salaires à l’époque n’étaient pas comme ceux d’aujourd’hui. Tous ces obstacles ont fait que mon père ne voulait pas que je joue au football. Pour lui, c’était l’école ou rien, vu qu’il n’a connu le succès que par les études. Donc pour lui, c’était le chemin à suivre. Je le remercie d’avoir insisté, même si à l’époque, je ne comprenais pas et que je lui en ai beaucoup voulu, c’était difficile », avait révélé Didier Drogba lors d’une autre interview.

Toujours à présentation du Ballon d’Or, Didier Drogba fait partie aujourd’hui des joueurs qui font la fierté du continent africain. Il a fait briller le drapeau de la Côte d’Ivoire dans le monde du football.