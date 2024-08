Encore un coup dur qui vient frapper le cinéma français. Après Patrice Laffont il y a onze jours, c’est au tour d’Alain Delon de quitter le monde des vivants. Considéré comme l’un des derniers monstres sacrés du cinéma français, l’acteur est mort ce dimanche 18 août à l’âge de 88 ans.

La France en deuil, Alain Delon est mort

Alain Delon qui avait commencé sa carrière à la fin des années 1950, est mort ce dimanche 18 août 2024 à l’âge de 88 ans. Ce sont ses trois enfants qui ont annoncé la mauvaise nouvelle à l’AFP ce matin. L’acteur est décédé vers 3 h a précisé son fils Anthony. « Alain Fabien, Anouchka, Anthony, ainsi que (son chien) Loubo, ont l’immense chagrin d’annoncer le départ de leur père. Il s’est éteint sereinement dans sa maison de Douchy, entouré de ses trois enfants et des siens. (…) Sa famille vous prie de bien vouloir respecter son intimité, dans ce moment de deuil extrêmement douloureux », a indiqué la famille dans un communiqué commun. Pour rappel, en avril dernier, Alain Delon avait été placé sous « curatelle renforcée » pour raisons de santé, après avoir été placé sous sauvegarde de justice en janvier.

Les premiers pas d’Alain Delon au cinéma, il les doit à un « scout » qui les repère, lui et son charisme, lors d’un casting sauvage réalisé en marge du Festival de Cannes, à une époque où l’acteur enchaîne les petits boulots. Quelques mois plus tôt, il était revenu d’Indochine, où il a servi dans la Marine, avant d’être renvoyé pour avoir, selon la légende, « emprunté » une jeep pour aller faire la fête. Un beau gosse un rien rebelle. Tout Delon est là, déjà.

Très rapidement, on verra Alain Delon incarner un tueur à gages dans Le Samouraï (1967), dans l’une de ses nombreuses collaborations avec Jean-Pierre Melville. Puis, dans Borsalino (1970), où il partage l’affiche avec son meilleur ennemi, Jean-Paul Belmondo, il prend les traits d’un éminent membre de la pègre marseillaise. Toujours en 1970, dans Le Cercle rouge, il joue un autre bandit de classe, traqué par un Bourvil à contre-emploi. Mais, plus tard, les Français le verront passer de l’autre côté de l’insigne, dans Parole de flic ou Pour la peau d’un flic, film qu’il produira, comme une trentaine d’autres.

La rubrique des faits divers, celui qui ne cachera jamais ses attaches à droite la côtoiera également dans le civil. À la fin des années 1960, alors qu’il est au faîte de sa gloire, il sera ainsi entendu dans le cadre de la médiatique affaire Markovic, du nom de son ancien homme à tout faire yougoslave, retrouvé assassiné. La procédure, dans laquelle un ami d’Alain Delon, François Marcantoni, était le principal suspect, avait débouché sur un non-lieu pour preuves insuffisantes.

Puis, au tournant des années 2023 et 2024, Alain Delon a été l’objet d’une brouille entre ses enfants, Anouckha, Alain-Fabien et Anthony, sur fond d’héritage et de présence d’une « dame de compagnie », Hiromi Rollin. La découverte, quelques semaines plus tard, des dizaines d’armes que possède l’acteur dans sa résidence de Douchy (Loiret), finira d’alimenter une chronique qui aura quelque peu terni l’image de l’acteur. Ce dimanche, Alain est parti pour de bon.