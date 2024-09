Interpellé dans un village frontalier entre la Guinée et le Libéria, Claude Pivi, l’un des principaux accusés du massacre du 28 septembre 2009, a été rapidement extradé vers Conakry. Le ministre de la Justice a confirmé que l’ancien colonel est désormais incarcéré à la maison centrale de Conakry, où il purgera sa peine de réclusion criminelle à perpétuité, prononcée par contumace.

Arrêté après plusieurs mois de cavale, Claude Pivi extradé à Conakry

Poursuivi pour son rôle dans l’un des chapitres les plus sombres de l’histoire récente de la Guinée, Claude Pivi, alias Coplan ou Grand Co, avait réussi à échapper à la justice pendant plusieurs mois. Son arrestation et son extradition rapide témoignent de la détermination des autorités à traduire en justice tous les responsables de ce massacre qui a fait des dizaines de morts, de nombreux blessés et des cas de viols.

Rappelons que le procès du 28 septembre a condamné à de lourdes peines plusieurs hauts responsables de l’ancien régime, notamment Moussa Dadis Camara et Moussa Tiégboro Camara, respectivement à 20 ans de réclusion criminelle. D’autres accusés, tels que Marcel Guilavogui, Blaise Goumou, Mamadou Aliou Keita, Aboubacar Diakité, dit Toumba, et Paul Mansa Guilavogui, ont également écopé de peines de prison allant de 10 à 18 ans. Claude Pivi a pris la lourde peine du verdict.