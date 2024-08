À deux jours de son concert tant annoncé du côté du Casino de Paris, Fabregas le Métis Noir est confronté à un vrai dilemme. L’artiste congolais pourrait reporter son show en raison d’un gros problème.

Le premier grand concert de Fabregas au Casino de Paris : un pari risqué ?

À ce qui se fait sentir ces derniers jours, Fabregas le Métis Noir pourrait voir son concert du 31 août 2024 au Casino de Paris être reporté à une date ultérieure. La grande raison qui maintient ce géant concert en suspens est liée à un problème de visas. Selon les informations qui proviennent de la République démocratique du Congo, les musiciens de l’artiste seraient toujours bloqués au pays. C’est notamment pour les visas qui ne leur seraient pas encore délivrés.

On sait que le chanteur a répété avec ses musiciens à Kinshasa et ne s’imagine pas, à deux jours du spectacle, qu’il puisse trouver sur place une autre équipe avec les mêmes automatismes. La seule solution (au pire des cas) serait le report de ce qui se présentait comme le concert historique de Fabregas. C’est en effet, « son premier grand concert » dans cette mythique salle parisienne. Ce concert de Fabregas le Métis Noir au casino de Paris est le premier de la série d’une tournée qui devrait le conduire en prestation successivement le 9 mai, au Zénith de Paris, en mai 2025, et le 12 juillet de la même année, au stade des Martyrs de Kinshasa.

En attendant que les choses bougent en ces dernières heures de préparation, les fans de Fabregas le Métis Noir peuvent s’attendre également au pire.