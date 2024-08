Au micro du média Abidjanshow, Aziz 47 a dévoilé les raisons qui sont à la base du report du concert de Manadja Confirmé aux États-Unis. L’événement était prévu pour le 27 juillet dernier.

Manadja Confirmé aux USA : Aziz 47 justifie le report du concert

Il y a des semaines, Aziz 47 avait annoncé le premier concert de son protégé, Manadja Confirmé, aux États-Unis. La date annoncée était le 27 juillet 2024. Si son filleul a bien foulé le sol américain d’où il donnait régulièrement de ses nouvelles via ses réseaux sociaux, son concert n’a cependant pas eu lieu. L’événement a été reporté selon Aziz 47 au micro de Abidjanshow ce jeudi 22 août 2024. « Je ne l’ai pas encore dit officiellement, mais le concert a été reporté à une nouvelle date. Nous sommes en train de travailler à cela, pour le relancer. », a-t-il confié.

Aziz 47 en a profité pour donner les raisons du report. « Pour aller prester aux États-Unis, il faut une pétition qui est faite par l’immigration. Or, cette dernière prend la décision qu’elle veut, quand elle veut. Le dossier a été approuvé seulement après la date initiale. C’est seulement maintenant que nous allons retirer les visas. J’ai demandé de ne plus faire de publication sur le sujet jusqu’à ce qu’on les prenne. La première date a donc été ratée en raison de la pétition qui n’est pas sortie à temps. On attend d’avoir d’abord les visas avant de communiquer », dit-il.

Pour conclure, Aziz 47 a insisté sur la tenue du spectacle. « La nouvelle date prévue est le 7 septembre 2024. La promotrice rentre même à Abidjan ce vendredi (23 août 2024). On va s’asseoir et décider ensemble. », a-t-il fièrement déclaré. Les fans de Manadja Confirmé peuvent donc avoir le cœur tranquille.