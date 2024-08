Lundi 12 Août 2019, lundi 12 Août 2024. Cinq ans déjà que l’icône du « coupé-décalé » DJ Arafat nous quittait à seulement 33 ans. C’était suite à un accident de moto à Abidjan dans la nuit de dimanche à lundi. Cinq ans après la disparition du Roi de la chine, comment se porte le coupé-décalé ?

Le décès de DJ Arafat, on s’en souvient encore

DJ Arafat, c’était l’une des grandes stars de la musique ivoirienne et celle africaine. Le chanteur ivoirien DJ Arafat est mort le lundi 12 Août 2019 à 08h. Il avait seulement 33 ans. De son vrai nom Houon Ange Didier, l’artiste a succombé des suites d’un accident de la circulation qui s’est produit dans la nuit de dimanche à lundi à Abidjan. DJ Arafat avait été victime d’un accident de moto conduite par une journaliste de Radio Côte d’Ivoire. Inconscient, il avait été admis aux urgences dans un état végétatif et il souffrait notamment d’une fracture du crâne et d’un œdème.

Dans les premières heures de l’annonce de son décès, personne ne voulait y croire. Du moins, les fans du Nouchi de Youpougon. Une foule de millier de fans étaient en pleurs rassemblés devant la polyclinique des Deux Plateaux où est décédé le chanteur. Tous étaient incrédules à l’annonce de la mort du virevoltant artiste. Des fans scandaient même « Arafat ne peut pas mourir ». La police tentait de les contenir, non sans difficulté. La scène, c’était irrespirable.

Mais c’était vraiment fini pour le Yorobo. Pour rappel, Arafat avait entamé sa carrière de musicien au début des années 2000 comme DJ dans les clubs de la rue Princesse à Yopougon, un des hauts-lieux de la nuit abidjanaise. Il s’était rapidement fait connaître. « Il avait un son particulier, il a accéléré le coupé-décalé et il a apporté une autre façon de danser, spectaculaire. Il était aussi doué pour le marketing, il faisait le buzz, il fallait toujours qu’on parle de lui, il a toujours voulu être à la page. », confiait Skovik, un manager du coupé-décalé.

Le « coupé-décalé » tient-il son nouveau leader, 5 ans après le décès de DJ Arafat ?

Depuis le décès de son excellence DJ Arafat, le coupé-décalé n’a toujours pas un vrai leader. Cinq ans après la mort de DJ Arafat, le trône du « roi du Coupé Décalé » est toujours vacant. Toutefois, ils sont plusieurs figures qui se discutent constamment la succession. Il s’agit notamment de Debordo Leekunfa, le rival historique d’Arafat. Ariel Sheney, le fils musical du Yorobo fait lui aussi ses preuves. Serge Beynaud, un autre rival ; Safarel Obiang, ou encore Bebi Philipe alias le Mandela du coupé-décalé. Comme le disait Tina Glamaour la mère d’Arafat il y a une semaine, « le coupé-décalé ne mourra jamais ». Il a encore de l’avenir, mais qui pour succéder au Daïshi ?

Pour le rappeler, le coupé-décalé a vu le jour dans les années 2000 dans un contexte où la Côte d’Ivoire est traversé par un conflit hybride à la fois ethnique, socio-politique et même religieux. Né dans la diaspora ivoirienne de Paris, il s’est vu déporter au pays par Douk Saga, par la suite révolutionné et hissé au plus haut sommet par DJ Arafat. Ce dernier l’a amené dans tous les autres coins du monde.