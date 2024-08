Le Danemark a annoncé la fermeture de ses ambassades au Mali et au Burkina Faso, justifiant cette décision par les récents coups d’État militaires.

Le Danemark ferme ses ambassades au Mali et au Burkina- Faso en raison des récents coups d’État militaires

Le Danemark a fermé ses ambassades au Mali et au Burkina Faso , a annoncé lundi 26 Août 2024 son ministère des Affaires étrangères. Il s’agit d’ une décision qui a été prise car « les conditions d’une coopération bilatérale constructive ne sont plus réunies ».

« En raison des coups d’État militaires qui ont fortement limité les possibilités d’action dans la région du Sahel, les ambassades au Burkina Faso et au Mali seront fermées » , a écrit dans un communiqué la diplomatie danoise. Par ailleurs, après la fermeture, ces pays seront pris en charge par Copenhague, capitale du Danemark et par un nouveau représentant spécial pour le Sahel et la région des Grands Lacs, précise le communiqué.

« Notre ambition est d’être présents là où cela fait sens, là où nous voyons un potentiel et là où nous avons des intérêts danois clairs« , a déclaré le ministre danois des Affaires étrangères, Lars Løkke Rasmussen. De plus, le Danemark va à l’inverse ouvrir des ambassades au Sénégal, en Tunisie et au Rwanda « dans le cadre de la nouvelle stratégie d’engagement du Danemark auprès des pays africains ».

Cette décision intervient dans un contexte général de détérioration des liens entre le Mali et les pays européens, la junte militaire malienne ayant récemment ordonné l’expulsion de l’ambassadrice de Suède à Bamako.