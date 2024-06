9 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Le duo nigérian, P-Square est actuellement en conflit. Des millions détournés par l’un d’entre eux en complicité avec leur frère Jude met en mal de nouveau le groupe de continuer l’aventure ensemble.

Les frères jumeaux de P-Square à nouveau en conflit

Les frères jumeaux de la musique nigériane formée par le duo Paul et Peter Okoye se sont remis ensemble en 2021 après une longue séparation de 4 ans. Pour prouver leur réconciliation à leurs fans, le groupe P-Square a sorti des productions discographiques plus ou moins mitigées. Qu’à cela ne tienne et quelques semaines après le mariage traditionnel de Paul Okoye alias Rubeboy, le spectre de la division plane à nouveau sur le duo.

Une histoire de gros sous détournée par l’un des deux semble être au centre du conflit actuellement. Les deux frères jumeaux qui vivent aux Etats-Unis ne sont plus prêts de s’entendre pour une bonne longue période. De fait, selon des informations, une entreprise avait approché Peter pour acheter le catalogue musical du groupe. Et, pour signer cette collaboration, il était important pour la société d’avoir accès au relevé de comptes de redevances reçues au fil des années du duo.

Malheureusement, fut grande la surprise de Peter de découvrir que leur frère Jude, le seul signataire du compte, aurait détourné des fonds vers une autre société dénommée Northside Music et dirigée par la femme de celui-ci. Plus grave, l’autre jumeau, Paul Okoye serait considéré comme complice dans cette malversation financière orchestrée par leur frère Jude. Alors que les fonds détournés sont des acquis des deux chanteurs depuis 2007 où ils étaient au sommet de la musique africaine et particulièrement nigériane. D’ailleurs, l’affaire est arrivée à la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) et les comptes de Jude sont actuellement gelés.