Depuis le vendredi 23 août 2024, le Bénin accueille la 17ème édition du FESCUAO (Festival scientifique et culturel des clubs UNESCO universitaires de l’Afrique de l’Ouest). Plusieurs pays participent à ce festival pour promouvoir la science et la culture.

Parrainé par le Maire de la ville de Cotonou, Luc Atrokpo, le FESCUAO a officiellement débuté le vendredi dernier sur le campus de l’Université d’Abomey-Calavi. Lors de la cérémonie d’ouverture, des hauts responsables du secteur de l’enseignement supérieur étaient présents. Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yayi Ladekan, a lancé le festival. Bien qu’en vacances, le Recteur de l’Université d’Abomey-Calavi, Félicien Avlessi, a également assisté à l’événement.

La présence de la Secrétaire générale du RESCUAO ne passe pas inaperçue. Sarata Niafo et toute son équipe participent activement à l’événement et veillent quotidiennement à son succès.

Sous le thème : « Le leadership féminin face aux enjeux du numérique et de la préservation de la paix », le FESCUAO 2024 réunit des délégations de cinq pays différents qui participent activement au festival. Le Bénin, le Burkina Faso, le Niger, le Mali et le Togo sont représentés. Le Comité d’organisation propose un programme alléchant qui s’étend sur 10 jours pour tenir les festivaliers et le public en haleine.

Les délégations offrent des prestations de grande qualité illustrant les différentes sections des clubs UNESCO. Chaque pays démontre son talent à travers le théâtre, la chorégraphie et même le défilé de mode. Dans une ambiance conviviale, les festivaliers favorisent le brassage culturel, l’un des objectifs clés du FESCUAO.

Le FESCUAO 2024 ne se limite pas seulement à la danse et au théâtre. Les festivaliers abordent également diverses thématiques pour renforcer leur engagement en faveur de causes nobles.

Le festival fermera ses portes le samedi 31 août 2024 par la tenue de l’Assemblée générale. Elle décidera des prochaines activités et surtout du renouvellement du bureau dirigeant du Rescuao.