En Côte d’Ivoire, le Fonds monétaire international (FMI) vient d’approuver trois projets du gouvernement pour un soutien financier. La validation de cet accord a été effectuée le mardi 25 juin 2024.

Côte d’Ivoire : le gouvernement reçoit un soutien indéfectible du FMI

Le gouvernement du Président Alassane Ouattara reçoit un soutien colossal du Fonds Monétaire International à travers la validation de trois projets de développement. Il s’agit des programmes de Facilité Élargie de Crédit (FEC), de Mécanisme Élargi de Crédit (MEDC) et de Facilité de Résilience et Durabilité (FRD). Ces différents projets consistent à renforcer la stabilité financière et à soutenir le développement du pays.

La réalisation de ces programmes coûtera un montant de 570 millions de dollars. Ainsi, ce financement va assurer le maintien et la stabilité macroéconomique, tout en encourageant des réformes structurelles importantes.

Pour rappel, les trois programmes ont été approuvés en mai 2023 par le FMI. La validation des programmes par les administrateurs du FMI, témoigne l’importance et l’intérêt du projet pour le développement de la nation ivoirienne.

Par ailleurs, la Côte d’Ivoire s’est fixée un objectif principal à atteindre d’ici la fin de 2024, celui de rehausser l’économie du pays. Toutes ces stratégies permettront améliorer la gouvernance d’entreprise et élargir l’inclusion financière dans le pays.