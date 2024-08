Au Gabon, le ministère de la santé a annoncé avoir détecté un premier cas du virus de Mpox, connu sous l’appellation de variole du singe.

Gabon : un premier cas de variole du singe confirmé

L’épidémie de Mpox (variole du singe) poursuit sa propagation. En Afrique centrale, le Gabon a déclaré son premier cas. Selon le ministère de la Santé, il s’agit d’un ressortissant Gabonais revenu récemment de l’Ouganda, pays touché par l’épidémie.

Ce dernier présente des symptômes tels que la fièvre, fatigue et une éruption cutanée généralisée. Il a été hospitalisé et placé en isolement le 21 août. Son état est actuellement stable et les autorités sanitaires s’efforcent d’identifier les personnes ayant été en contact avec lui, a précisé le ministère de la Santé.

Face à l’inquiétude que cette situation soulève, le membre du gouvernement a tenu à rassurer les populations. Adrien Mougougou a indiqué que « la létalité de cette maladie n’est pas aussi importante » et qu’elle est « moins contagieuse que la Covid-19, notamment par voie aérienne ». Il a décrit les symptômes, principalement la fièvre, des douleurs et une éruption cutanée ressemblant à celle de la varicelle, mais plus étendue.

Plusieurs pays de l’Afrique et d’Europe ont déjà signalé des cas du Mpox. L’épidémie a été déclarée comme une Urgence de santé publique de portée internationale (USPPI) par l’OMS.