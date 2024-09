Après le 30 août 2023, le Gabon écrit sa nouvelle histoire constitutionnelle. Ainsi, le Président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema a reçu le projet de futur constitution du Gabon le samedi 31 août 2024.



Gabon : Vers une nouvelle Constitution, plus présidentielle et stable



Le ministre chargé de la Réforme et des Relations avec les institutions, Murielle Minkoue Mintsa, a officiellement remis au président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, le projet de future Constitution du Gabon. Ce texte, fruit d’un long processus de consultation, sera soumis à référendum d’ici fin 2024.



En effet, la nouvelle Constitution propose un renforcement du régime présidentiel avec la suppression du poste de Premier ministre. Aussi, un vice-président sera désormais chargé d’assister le président et de le suppléer en cas d’empêchement. Le mandat présidentiel sera fixé à sept ans, renouvelable une fois.



La lecture de cette nouvelle constitution montre que toute tentative de modification de cette durée sera considérée comme une haute trahison. Par ailleurs, des garanties institutionnelles et des valeurs ont été réaffirmées. Il s’agit de la restauration des valeurs humaines et la protection de l’environnement, le rétablissement et renforcement des Institutions.

La reconnaissance des héros du 30 août 2023 qui ont contribué à un nouveau départ pour le Gabon a été mentionnée. En plus, l’indépendance de la justice avec l’élection du président de la Cour constitutionnelle par ses pairs et un mandat de huit ans non renouvelable pour les juges constitutionnels a été précisée.

Cette nouvelle constitution qui sera bientôt une réalité au Gabon pourra donner la possibilité pour le président de dissoudre l’Assemblée nationale. Pour rappel, ce texte, composé de 12 titres, 24 chapitres, 12 sections et 194 articles, marque une nouvelle étape dans l’histoire politique du Gabon.