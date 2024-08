Le Général Abdourahamane Tiani, a exprimé sa compassion à Ibrahim Traoré suite à l’attaque terroriste survenue le samedi 24 Août dans la commune de Barsalgho, dans le Centre-nord du pays.

Attaque terroriste de Barsalgho : le Niger Soutient le Burkina Faso dans sa Lutte pour la Souveraineté et le Développement

Le général Abdourahamane Tiani a adressé un message de compassion au Capitaine Ibrahim Traoré et au peuple Burkinabè suite à l’attaque terroriste survenue dans la commune de Barsalgho. « Le peuple nigérien est toujours solidaire du peuple burkinabè frère dans toutes les épreuves qu’il vit et sa détermination ne faillera point dans notre lutte commune pour la souveraineté véritable et le développement intégré de notre Confédération AES’’, écrit le Chef de l’État nigérien.

‘’le nombre de nos Martyrs, au lieu d’entamer notre moral, ne fait que renforcer notre inébranlable détermination à venir à bout des criminels et de leurs sponsors qui cherchent à entraver notre marche inexorable vers la paix et le progrès au sein de l’espace de la Confédération AES’’, a t- il poursuivi. Le président du CNSP a conclu en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés et prié pour le repos des âmes des disparus.

Pour rappel, des terroristes ont tiré sur des populations et des FDS rassemblées pour des travaux communautaires, samedi à Barsalgho dans le Centre-nord du Burkina. Plusieurs pertes en vies humaines et de nombreux blessés ont été enregistrés.