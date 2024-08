La Fédération malienne de football (Femafoot) est à la recherche d’un nouveau sélectionneur pour les Aigles du Mali. À cet effet, la faîtière du football dans le pays a lancé un recrutement pour trouver un remplaçant à Eric Chelle.

La Femafoot veut rapidement trouver le successeur d’Eric Chelle à la tête des Aigles du Mali

Sans sélectionneur depuis le départ d’Éric Chelle, l’équipe nationale sénior A des Aigles du Mali a besoin d’un nouveau responsable à ce poste. Ainsi, la Fédération a donc publié un communiqué qui appelle tout technicien de nationalité malienne ou étrangère remplissant les conditions de bien vouloir postuler. Le Mali est actuellement en crise en ce qui concerne son football.

« Dans le cadre du recrutement d’un Sélectionneur National pour l’équipe senior de football du Mali, la Fédération Malienne de Football (FEMAFOOT) en collaboration avec le Ministère de la Jeunesse et des Sports, Chargé de l’Instruction Civique et de la Construction Citoyenne, lance un appel à candidature pour le poste le Sélectionneur. Cet appel à candidature est ouvert à tous les techniciens locaux ou étrangers dont les qualifications et les compétences sont avérées pour l’accomplissement de ses missions », renseigne le communiqué de la Femafoot.

À noter que la Femafoot traverse pour le moment une crise. D’un côté, le sélectionneur qui est limogé et de l’autre, les joueurs qui sont mécontents de la gestion de la Fédération, dont leur réaction a coûté une suspension au capitaine Hamari Traoré. À la suite de cette sanction, les autres internationaux, solidaires à leur capitaine, ont également demandé à la faîtière du football de les sanctionner, car disent-ils, la note à la base de la suspension de Traoré émane d’une décision collective et une seule personne ne pourrait payer pour cela.

Il s’agit donc des différends que la Fédération doit vite faire régler avant le démarrage des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2025 (CAN 2025) dont les deux premières journées sont prévues pour septembre 2024. Le dégel de cette crise s’avère capital pour une bonne ambiance au sein du groupe afin de renouer avec les victoires et de rendre fiers les supporters de l’équipe nationale de football.

