Comme au Niger, le Mali est durement touché par les inondations. Une situation critique qui pousse les autorités de la transition à lancer un appel à l’aide internationale.

Inondations : le Mali lance un SOS international

Le Mali est confronté à une crise humanitaire sans précédent. Les inondations qui ravagent le pays depuis plusieurs jours ont déjà fait au moins 42 morts, sinistré plus de 18 000 ménages et causé d’importants dégâts matériels. Face à l’ampleur de la catastrophe, le gouvernement malien a déclaré l’état de catastrophe naturelle et sollicite d’urgence l’aide de la communauté internationale.

Lors d’une réunion avec les représentants des organisations humanitaires et des missions diplomatiques, le ministre de la Santé a présenté un plan d’urgence nécessitant un financement de trois milliards de francs CFA. Ces fonds seront principalement utilisés pour répondre aux besoins immédiats des populations sinistrées, notamment en matière de santé, d’hébergement et de nourriture.

Le Mali n’est malheureusement pas isolé dans cette épreuve. Le Niger voisin est également confronté à une crise humanitaire similaire, avec un bilan encore plus lourd : plus de 270 décès et plus de 70 000 personnes sinistrées.

En attendant des moyens solides pour freiner les dégâts, les autorités misent sur la sensibilisation et appellent les populations à la vigilance.