Un accord de coopération militaire a été signé entre le Maroc et le Burkina Faso, le mercredi 24 juillet 2024 à Rabat. Une initiative qui vise à renforcer les relations diplomatiques entre les deux nations pour un développement durable.

Le Burkina Faso renforce ses liens coopératifs avec le Maroc

Dans le but de diversifier les liens coopératifs entre le Burkina Faso et le Maroc, un accord de coopération militaire a été signé. La signature a été faite entre Abdeltif Loudyi, ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l’Administration de la Défense nationale et le Général Kassoum Coulibaly, ministre d’Etat, ministre de la Défense et des Anciens combattants du Burkina Faso.

En effet, nombreux domaines de formation sont concernés dans la signature de cet accord. Il s’agit : « les domaines de la formation, des entrainements et exercices, du soutien technique et d’échange d’expertise, de la santé militaire, ainsi que divers domaines d’intérêts communs ».

Ainsi, le ministre de la défense du Burkina Faso a profité de l’occasion pour exprimer sa gratitude pour ces diverses initiatives de coopération. Une démarche, qui, selon l’autorité, assurera une stabilité, un progrès et participer à la cohésion sociale pour un développement durable et équitable dans le pays.

Par ailleurs, les autorités des deux côtés ont témoigné de leur volonté commune de renforcer les relations coopératives et le respect des réglementations liées à la signature de cet accord de partenariat dans le domaine militaire.