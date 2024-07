Le jeune prometteur sénégalais Lamine Camara est désormais lié à l’AS Monaco en Ligue 1 française. Après avoir signé le contrat avec son nouveau club, le joueur a envoyé un message très touchant à ses fans de FC Metz.

Lamine Camara délivre un message d’adieu aux fans de FC Metz

Entre le FC Metz et Lamine Camara, l’aventure est terminée et le joueur sénégalais s’est engagé avec l’AS Monaco pour les cinq prochaines saisons. En effet, juste après l’officialisation de son arrivée chez les monégasques, le joueur de 20 ans s’est adressé aux fans de son ancien club. « Comme vous avez pu le voir, mon chemin avec le FC Metz s’arrête ici. Je tenais à vous remercier pour ces moments passés à vos côtés à défendre nos couleurs. Nous avons vécu de magnifiques moments, d’autres plus compliqués, mais malgré tout, vous m’avez apporté un soutien sans faille », a fait savoir Lamine Camara aux supporters messins.

Le milieu de terrain des Lions de la Téranga du Sénégal n’a également pas manqué d’avoir une pensée envers le staff et l’ensemble du club messin pour tous les moments inoubliables passés ensemble. « J’ai également une pensée pour tous les joueurs avec qui j’ai eu l’honneur de partager le vestiaire, le staff, et l’ensemble des personnes qui travaillent au quotidien pour nous faciliter la vie. Je continuerai à vous suivre et j’espère que le club retrouvera très vite la place qui est la sienne. À bientôt ! », a ajouté Lamine Camara.