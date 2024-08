Les autorités nigériennes ont créé un fichier national pour inscrire toute personne ou entité impliquée dans des actes terroristes. Désormais, toute personne impliquée dans des actes terroristes sera sur le coup d’une déchéance de nationalitée.

Niger – nouvelle loi antiterroriste : les complices face à la déchéance de nationalité

Selon une ordonnance signée ce 27 août 2024 par le Général Abdourahamane Tiani, un fichier national a été créé pour inscrire toute personne ou entité impliquée dans des actes terroristes. L’ordonnance prévoit également la déchéance provisoire de la nationalité nigérienne pour les individus poursuivis pour cette infraction.

En effet, cette déchéance peut devenir définitive si la personne est condamnée à une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à cinq (05) ans. Selon la décision du président du CNSP, l’inscription intervient pour divers actes notamment la commission, la planification, le soutien ou la facilitation d’actes terr0ristes, l’appartenance à une entité terroriste, ou toute menace pour la stabilité nationale.

« Le port d’armes contre l’État, l’intelligence avec une puissance étrangère en vue d’engager des hostilités contre l’État, en lui fournissant les moyens, en facilitant la pénétration des forces étrangères sur le territoire nigérien, en ébranlant la fidélité des armées ou de toute autre manière » ainsi que la « livraison à une puissance étrangère ou à ses agents, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, d’un renseignement, d’un objet, d’un document ou d’un procédé qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale ; ainsi que la diffusion de données ou de propos de nature à troubler l’ordre public » peuvent être des facteurs qui pourraient entrainer l’inscription au fichier national.

Cette mesure prise par les autorités nigériennes montre une volonté ferme de renforcer la sécurité nationale et de lutter efficacement contre le terrorisme. En inscrivant les complices terroristes dans un fichier national et en leur retirant la nationalité, le Niger envoie un message fort et dissuasif.