L’armée nigérienne va accueillir bientôt des nouvelles recrues. Ainsi, elle a annoncé le recrutement de près de 10 000 jeunes soldats en 2024 au profit du ministère de la Défense nationale. Cette initiative des autorités vise à renforcer l’effectif des Forces armées nigériennes.

Niger : l’armée veut renforcer l’effectif de ses personnels

10 000 jeunes soldats seront bientôt recrutés et formés pour le compte de l’année 2024 au profit du ministère de la Défense nationale. La nouvelle est tombée le mardi 04 juin 2024 à Niamey dans un communiqué émanant des autorités militaires du pays, précise l’agence nigérienne de presse.

Selon le Directeur des études stratégiques au ministère de la Défense nationale du Niger, le Colonel Major Mounkaila Sofiani, lors d’une conférence à Niamey, « pour l’année 2024, 10 000 jeunes Nigériens des deux sexes seront recrutés, en deux vagues de cinq mille recrues chacune ». Une initiative qui permettra de rehausser l’effectif de l’armée nigérienne à 100 000 hommes à l’horizon 2030.

Il ajoute que, « depuis les évènements du 26 juillet 2023 consacrant l’avènement au pouvoir du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP) avec sa vision stratégique de faire du Niger un pays libre et souverain, est née une crise politico-diplomatique entre le Niger et certains partenaires qui le menacent ouvertement de déstabilisation ».

Ces différentes menaces contre le pays, nécessitent un renfort, selon l’autorité, pour défendre la nation et protéger les populations, les corridors stratégiques et les activités socio-économiques de son point de vue. « C’est compte tenu de la situation sécuritaire citée plus haut, que le Niger s’est engagé dans une politique de rehaussement des effectifs de ses Forces Militaires à travers une politique ambitieuse de recrutement », a justifié le colonel M. Sofiani.

Pour rappel, cette nouvelle vague de recrutement est prévue en juillet prochain. Les jeunes recrues serviront également au sein du Commandement des Forces de Protection et de Développement (CFPD).