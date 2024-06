63 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Le Niger et les Etats-Unis ont pris l’engagement après la dénonciation de l’accord militaire, qui a conduit au retrait de l’armée américaine.

Le Niger et les USA vont poursuivre leur coopération bilatérale

Entre le Niger et les Etats-Unis, ce n’est pas fin de la coopération. Malgré la dénonciation de l’accord militaire de 2012 qui liait les deux pays, Niamey et Washington se sont engagés à poursuivre leur coopération dans divers domaines. Dans une déclaration conjointe, les deux parties ont exprimé cette volonté de maintenir les relations bilatérales.

« Ce retrait des forces américaines n’aura aucune incidence sur les relations continues entre les États-Unis et le Niger. Les deux pays demeurent engagés dans un dialogue diplomatique soutenu en vue de façonner l’avenir de leurs relations bilatérales », peut-on lire dans une déclaration dont l’intégralité est publiée ci-dessous.

Communiqué conjoint

Le Département de la Défense des États-Unis et le ministère de la Défense Nationale de la République du Niger annoncent que le retrait des forces et des équipements américaines du Niger a progressé des préparatifs initiaux au redéploiement. Cette transition significative a été initiée avec le départ, le 7 juin 2024, d’un avion de transport militaire américain C-17 Globemaster III depuis la Base Aérienne 101 à Niamey.

Ce vol symbolise la collaboration fructueuse entre les forces armées des États-Unis et du Niger à travers la Commission conjointe de désengagement, chargée de superviser et de coordonner le retrait ordonné et sécurisé des forces américaines du Niger.

Grâce aux efforts coopératifs et transparents de ladite commission, un petit contingent de personnel américain est arrivé au Niger afin de fournir un soutien logistique, garantissant ainsi le retrait efficace des forces et des équipements restants des Bases Aériennes 101 et 201. Parallèlement, certaines forces américaines ont déjà été rapatriées du Niger vers leurs bases d’origine, leur mission ayant été accomplie.

Les autorités américaines et nigériennes sont résolues à mener à bien un retrait sûr, ordonné et responsable d’ici le 15 septembre 2024.

Le Département de la Défense des États-Unis et le ministère de la Défense Nationale du Niger tiennent à souligner les sacrifices communs consentis par les forces armées des deux nations dans la lutte contre le terrorisme. Ils saluent les efforts déployés pour renforcer les Forces Armées Nigériennes et réaffirment leur engagement mutuel à poursuivre la coopération dans les domaines d’intérêt mutuel.

