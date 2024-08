Le Niger veut à nouveau reprendre ses liens coopératifs avec le Nigéria. La nouvelle est tombée au cours d’une visite stratégique du général Christopher Musa, chef d’état-major des armées du Nigeria au Niger.



Le Niger renouvelle ses relations diplomatiques avec le Nigéria



Dans le but de renouveler leurs liens coopératifs, le chef d’état-major des armées du Nigeria était en mission stratégique chez son homologue nigérien. À l’issue des échanges, les deux pays ont réaffirmé leur engagement à consolider leur coopération militaire. Cette visite de travail a réveillé plusieurs points morts entre les deux nations.

Il s’agit de la reprise des opérations militaires conjointes, l’intensification dans la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre et la création d’un groupe consultatif pour maintenir un dialogue entre l’armée des deux nations.

Cette nouvelle démarche vient de réactiver la coopération entre les deux nations malgré les récentes crises.

« En dépit des divergences qui ont pu exister entre nos deux États, le contexte géopolitique et sécuritaire mondial et sous-régional de nos jours, nous impose encore plus un raffermissement de nos rapports sur tous les plans », a déclaré le général Salaou Barmou. L’autorité a montré l’importance de la proximité géographique et des liens historiques entre les deux pays. « Le Niger et le Nigeria demeurent deux États voisins et frères, avec une frontière commune longue d’environ 1500 km et des populations qui partagent les mêmes réalités et les mêmes défis », a-t-il clarifié le général Salaou Barmou.



Par ailleurs, il faut préciser que lors des échanges, les autorités des deux côtés, ont passé en revue la situation sécuritaire, sociale et économique dans un contexte marqué par une détérioration des crises sécuritaires dans la région. Pour rappel, les deux nations se sont engagées à tourner la page et à travailler ensemble pour relever les défis sécuritaires communs qui menacent la stabilité de toute la région.