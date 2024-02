L’Ambassadeur sortant du Pakistan en Côte d’Ivoire, Manzoor Ahmad Chaudhry, a exprimé son optimisme quant aux liens solides entre les deux nations lors de sa réunion avec le Président Alassane Ouattara. Il a plaidé en faveur de l’établissement d’une Ambassade de la Côte d’Ivoire au Pakistan pour consolider ces relations.

L’ambassadeur du Pakistan appelle à une présence ivoirienne à Islamabad

Ce mardi, l’Ambassadeur du Pakistan en Côte d’Ivoire, Manzoor Ahmad Chaudhry, a rencontré le Président Alassane Ouattara pour discuter des relations bilatérales entre les deux pays. En tant qu’ambassadeur en fin de mission, Manzoor Ahmad Chaudhry a souligné les progrès réalisés dans les domaines diplomatique et commercial entre la Côte d’Ivoire et le Pakistan au cours de son mandat.

Lors de cette réunion, l’Ambassadeur Chaudhry a exprimé sa satisfaction quant à la force des relations diplomatiques et commerciales entre les deux nations. Il a souligné l’importance de renforcer ces liens déjà solides par le biais de nouvelles initiatives et collaborations mutuellement bénéfiques.

Une des propositions majeures avancées par l’Ambassadeur Chaudhry est l’ouverture d’une Ambassade de la République de Côte d’Ivoire à Islamabad. Cette initiative vise à faciliter une présence officielle de la Côte d’Ivoire au Pakistan pour renforcer davantage les liens diplomatiques et économiques entre les deux pays. Cette démarche, selon Chaudhry, permettrait également de faciliter les échanges commerciaux, les investissements et la coopération dans divers domaines tels que l’éducation, la santé et la culture.