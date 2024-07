Le Bureau du Parlement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a réagi à la vive altercation survenu entre les députés Guy Marius Sagna du Sénégal et Adjaratou Traoré de la Côte d’Ivoire.

Le parlement de la CEDEAO recadre le député sénégalais Guy Marius Sagna

Dans un communiqué, le bureau du parlement de la CEDEAO « à exprimer sa profonde préoccupation et sa désapprobation face aux dérives verbales d’un de nos collègues observées au cours de la session a l’égard des Chefs d’État et de Gouvernement des États membres de la CEDEAO et de certains membres du bureau du Parlement. En tant qu’honorables députés, nous sommes libres d’exprimer nos différents points de vue et de faire part de nos opinions divergentes, à condition que ces points de vue soient guidés par les valeurs de respect, de courtoisie et de coopération qui sous-tendent notre organisation régionale ».

Le Bureau exhorte vivement tous les parlementaires à continuer de travailler dans l’intérêt de l’intégration régionale et du bien-être de nos populations. Les défis auxquels nous sommes confrontés exigent une coopération renforcée et un dialogue constructif, et non des attaques verbales et des divisions.

« Le Parlement de la CEDEAO reste engagé a la promotion des principes de démocratie, de la bonne gouvernance et du respect des droits de l’homme. Notre statut de Parlement communautaire ne nous dispense pas de l’obligation de respect et de courtoisie envers nos chefs d’État et de gouvernement. Le Bureau exhorte tous les membres du Parlement à agir conformément a l’Acte additionnel et au Règlement intérieur du Parlement de la CEDEAO », indique le communiqué.