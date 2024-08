Le PPA-CI taclé par le porte-parole du gouvernement. Répondant à une question en rapport avec les accusations portées contre la Côte d’Ivoire par Ibrahim Traoré, Amadou Coulibaly a lancé une violente pique au parti de l’ancien président Laurent Gbagbo.

Accusations de Traoré contre la Côte d’Ivoire : Amadou Coulibaly répond au PPA-CI

A l’occasion de la traditionnelle conférence de presse du Conseil des ministres, Amadou Coulibaly n’a pas raté le Parti des peuples africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI) de Laurent Gbagbo. Faisant allusion à la réaction du parti dans le cadre de la polémique suscitée par les accusations d’Ibrahim Traoré contre Abidjan, le porte-parole du gouvernement ivoirien trouve que le PPA-CI est un parti pro-putschiste. « Je note seulement que ce parti soutient des régimes putschistes », a-t-il déclaré.

Par cette courte phrase, Amadou Coulibaly relève simplement que Laurent Gbagbo et ses soutiens prennent fait et cause pour les militaires qui sont arrivés au pouvoir par les armes, en renversant des régimes démocratiquement élus.

Pour rappel, dans une sortie polémique, le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré a accusé la Côte d’Ivoire d’abriter un centre des opérations de l’armée française dirigé contre Ouagadougou. Dans la vague de réactions enregistrées suite à ces propos, le Parti des peuples africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI) est aussi monté au créneau. Le parti fondé par l’ancien président Laurent Gbagbo avait demandé des comptes au gouvernement. Selon le parti, les accusations sont très graves et le président Alassane Ouattara et son équipe ne pouvaient pas s’éterniser dans le silence.

Le PPA-CI souhaite même une enquête parlementaire pour éclairer la lanterne des populations sur la question. À ce sujet, le porte-parole du gouvernement n’a pas d’objection étant donné que la Côte d’Ivoire est un pays démocratique. Il n’a pas souhaité aller loin sur la question, invitant les journalistes à se contenter de la réaction du ministre de la Défense qui a indiqué que la Côte d’Ivoire n’a jamais eu l’intention de déstabiliser le Burkina Faso.