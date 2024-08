Gros coup dur qui vient frapper le rap américain ce samedi 31 août 2024. La légende Fatman Scoop est mort en plein concert. Il s’est écroulé sans pourvoir se relever.

Disparition de Fatman Scoop : le rap américain perd une icône à 53 ans

Un grand nom de l’histoire du rap américain s’est éteint ce samedi 31 août 2024. À 53 ans, le chanteur baptisé Isaac Freeman III, plus connu sous le pseudonyme de Fatman Scoop, est décédé. L’annonce de sa mort a été faite par le DJ Birch Michael, qui s’occupait de sa tournée. « C’est le cœur lourd que je vous annonce la mort d’Issac Freeman. Je ne sais pas quoi dire… On a voyagé à travers le monde et tu m’as fait jouer sur les plus grandes scènes de cette planète. Les choses que tu m’as apprises ont vraiment fait de moi l’homme que je suis aujourd’hui. Merci tellement je t’aime », a-t-il écrit sur son compte Instagram.

Ce vendredi, Fatman Scoop donnait un concert du côté de Hamden, une ville située dans l’État du Connecticut aux États-Unis. Durant le concert, il s’est écroulé sur scène. L’artiste américain avait alors été conduit à l’hôpital le plus proche en « urgence médicale ».

« Au nom de la ville d’Hamden, j’offre mes plus sincères condoléances à la famille et aux amis d’Isaac Freeman, connu sous le nom de Fatman Scoop. C’était un artiste merveilleux avec un large public, comme en témoignent les milliers de fans qui sont venus voir ce qui serait sa dernière performance au parc du centre-ville d’Hamden », a déclaré Lauren Garrett, maire de la commune américaine du Connecticut en hommage au disparu.

Fatman Scoop s’était fait un nom vers la fin des années 1990 avec le single baptisé Be Faithful. Par la suite, il avait notamment chanté aux côtés de grands artistes comme Missy Elliott (Lose Control) et Mariah Carey. Fatman Scoop avait également collaboré au prochain album d’A$AP Rocky, intitulé Don’t Be Dumb.