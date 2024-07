Au Sénégal, les nouvelles autorités ont reçu un soutien indéfectible de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA). Un geste de la part de la nation japonaise qui vise à rehausser les secteurs de l’agriculture, de la santé et de la sécurité au pays de la Teranga.

Le Sénégal reçoit un soutien inconditionnel du Japon

Le Japon va accorder un financement de 28,2 millions d’euros, soit 18,5 milliards FCFA sous forme de don au Sénégal, au profit de nombreux secteurs d’activités dans le pays. Les domaines concernés sont entre autres l’agriculture, la santé et la sécurité. La convention a été signée le vendredi 19 juillet à Dakar entre Osamu Izawa, ambassadeur du Japon et Abdourahmane Sarr, ministre en charge de l’Économie du Plan et de la coopération.

Selon la note du département du ministère de l’économie, la répartition de cette somme sera effectuée selon les instructions des autorités pour chaque secteur. Pour l’agriculture, la part destinée à ce secteur d’activité vise à augmenter la productivité et la durabilité du secteur.

Dans le domaine de la santé, cette somme va contribuer à l’amélioration des infrastructures et au renforcement des capacités du système sanitaire. Aussi, elle apportera une meilleure prise en charge des populations.

S’agissant de la sécurité, l’enveloppe destinée à ce secteur va permettre de renforcer la situation sécuritaire du pays. Par ailleurs, il faut préciser que cette action de la nation japonaise permettra aux deux nations de renforcer les relations coopératives pour un développement durable et équitable.