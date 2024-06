71 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Le Sénégal pourrait bientôt disposer de son usine de fabrication de voitures. Ce vaste projet est porté par Modou Moustapha Mbathie, ingénieur en technologie de l’automobile chez BMW.

Sénégal : Modou Moustapha Mbathie s’engage pour la construction d’une usine de fabrication de voitures

Voiture Populaire Sénégalaise (VPS) et « Afrique mon Afrique » (A.M.A), sont les deux produits qui sortiront de l’usine de voitures en projet au Sénégal. Selon le porteur du projet, l’usine va se consacrer à la production de la VPS « pour ceux qui cherchent un véhicule neuf avec un petit budget » et « la production en masse A.M.A « Afrique mon Afrique » 100% avec la motorisation de la technique de double cœur Diesel/Essence et Electromoteur/Solaire ».

Selon Modou Moustapha Mbathie, il s’agit d’un projet souverainiste dont la réalisation permettra au Sénégal de disposer de ses propres voitures adaptées à ses réalités. Le projet consiste à la construction d’une usine exclusivement sénégalaise qui va s’occuper de la « conception jusqu’à la commercialisation des voitures made in Sénégal en passant par la fabrication, l’assemblage et le montage des composantes de véhicules ».

Pour l’ingénieur, il est temps pour de tourner dos au système de « montage, de l’assemblage et de la réparation d’automobile venus d’ailleurs ».