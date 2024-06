8 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Les obsèques de la femme de Pasteur Marcello Tunasi ont pris fin ce lundi 17 juin avec son inhumation au cimetière de Kinshasa. Au cours de ses funérailles, l’éminent homme de Dieu a fait un témoignage poignant sur sa défunte épouse.

La République Démocratique du Congo (RDC) dans toute sa composante rend hommage à la défunte épouse de l’illustre Pasteur Marcello Tunasi. Depuis le début des obsèques de Blanche Tunasi, des personnalités politiques, religieuses du pays ainsi que les fidèles chrétiens de l’Eglise La Compassion ont défilé pour apporter leur soutien à l’homme de Dieu.

Parmi ces personnalités de haut rang figuraient la femme du Président de la RDC, Denise Nyakeru, l’opposant politique Martin Fayulu, la chanteuse l’Or Mbongo, la prédicatrice Joëlle Kabasele, le Pasteur Francis Ngawala et bien d’autres. Au cours de ce programme mortuaire à la mémoire de Blanche Tunasi, son époux lui a rendu un témoignage poignant.

‘’Ma femme est morte suite à une simple opération… J’aurais jamais imaginé que je viendrai ici avec le corps de mon épouse, mais la voix de Dieu est insondable, J’ai rencontré Blanche quand elle avait 15 ans et moi 25 ans. J’ai épousé Blanche quand elle avait 21 ans et moi 31 ans. Elle devait faire une opération très simple et ça pris beaucoup de temps…’’, dit-il.

Il a continué pour expliquer : ‘’J’ai pleuré et pleuré des nuits et des nuits…On était très heureux. Blanche savait qu’elle allait mourir… Blanche faisait tout pour que je prêche, je jeûne, je sois oint. Aujourd’hui je suis devenu Papa, Maman, Pasteur que Dieu m’aide à faire tout ça à la fois. Je promets à Dieu, à l’église du Congo, je servirai Dieu comme avant et plus qu’avant. Merci au corps du Christ pour votre amour’’. Ce lundi 17 juin dans la matinée après l’exposition du corps de la femme de Pasteur Marcello Tunasi au stade Tata Raphaël, elle a été inhumée au cimetière de Kinshasa.