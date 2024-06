75 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

En France, le Rassemblement National (RN) de Jordan Bardella et ses alliés est à la tête avec une majorité lors du premier tour pour les élections législatives. Une tendance qui pourrait donner sans équivoque une majorité absolue au parti.

Législatives en France : le RN vainqueur, selon les premières tendances

Le parti RN est en tête selon les premières tendances pour le compte des élections législatives en France. Une victoire qui pourrait donner une majorité absolue au parti avec 260 à 310 députés d’extrême droite, alors qu’il disposait d’une majorité relative de 230 à 280 sièges.

Cette victoire pourrait ouvrir au parti les portes du pouvoir à l’extrême droite pour la première fois sous la Ve République. Pour les premières estimations, le parti de Jordan Bardella et Marine Le Pen et ses alliés devancent le Nouveau Front populaire avec 34,2-34,5% des suffrages contre 28,5-29,1% et de très loin le camp du président de la République, Emmanuel Macron, qui se situe entre 20,5 et 21,5%.

À en croire les tendances publiées à 20h 00 par Ipsos et Ifop, les Républicains qui n’ont pas fait alliance avec le RN s’établissent à 10%. Ces premières estimations montrent largement que le RN détient la majorité absolue.