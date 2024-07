L’édition 2024 du championnat d’Europe de football (Euro 2024) a donné son verdict avec le sacre de l’Espagne face à l’Angleterre. Ainsi, l’Union des associations européenne de football (UEFA) a dévoilé l’équipe-type de la compétition.

Euro 2024 : voici l’équipe-type avec plusieurs joueurs d’Espagne

Quelques jours après la finale de l’Euro 2024 consacrant le titre de champion à l’Espagne face à l’Angleterre, on connaît désormais les joueurs qui font partie de l’équipe-type du tournoi. L’instance européenne de football a dévoilé sa liste de composition des onze joueurs de l’équipe de la compétition, ce mardi. Et dans formation, on découvre la plupart des joueurs espagnols qui ont porté la Roja lors de cette édition de l’Euro à l’image de Lamine Yamal, Nico Williams, Rodri et autres.

Toutefois, cette liste est complètée par quelques joueurs d’autres pays comme les français Mike Maignan et William Saliba. L’Angleterre, l’Allemagne et la Suisse sont également présentes avec un joueur par nation

Le XI de l’Euro 2024

Maignan (France), Walker (Angleterre), Saliba (France), Akanji (Suisse), Cucurella (Espagne), Rodri (Espagne), Olmo (Espagne), Ruiz (Espagne), Williams (Espagne), Musiala (Allemagne), Lamine Yamal (Espagne).