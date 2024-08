Le classement 2024 de Shanghai a révélé la liste des 20 meilleures universités d’Afrique. Ces établissements universitaires s’illustrent positivement dans le classement mondial qui prend en compte 1000 universités.

Quelles sont les 20 meilleures universités d’Afrique en 2024 ?

Plusieurs universités africaines réalisent de très belles performances dans les classements internationaux. Le dernier en date est celui du cabinet Shanghai Ranking Consultancy qui met en valeur les efforts de 20 universités africaines parmi les 1000 évaluées. Les universités africaines mises en avant se retrouvent majoritairement en Égypte et en Afrique du Sud. Le top 10 est composé de trois universités égyptiennes et de sept universités d’Afrique du Sud.

Le Ghana, le Maroc, l’Éthiopie et la Tunisie ferment le top 20.

Universités Pays Rang University of Cape Town (UCT) Afrique du Sud 1er Université de Witwatersrand Afrique du Sud 2e Université du Caire Egypte 3e Université de Stellenbosch Afrique du Sud 4e Université de Johannesburg Afrique du Sud 5e Université du KwaZulu-Natal Afrique du Sud 6e Université de Pretoria Adrique du Sud 7e North-West University (NWU) Afrique du Sud 8e Université d’Ain Shams Egypte 9e Université d’Alexandrie Egypte 10e Université de Mansoura Egypte 11e Université Al-Azhar Egypte 12e Université de Zagazig Egypte 13e Suez Canal University Egypte 14e Université de Tanta Egypte 15e University Of South Africa (UNISA) Afrique du Sud 16e Université d’Addis Abeba Ethiopie 17e University of Ghana Ghana 18e Université Hassan II de Casablanca Maroc 19e Université de Tunis El Manar Tunisie 20e Source : Shanghai Ranking Consultancy

Ce classement est basé sur six indicateurs académiques et de recherche. Il s’agit du nombre de prix Nobel obtenus, du nombre de chercheurs les plus cités, du nombre d’articles publiés, indexés ou cités, ainsi que des performances académiques par étudiant.

La présence des 20 universités africaines sur la liste des 1000 établissements universitaires constitue une avancée remarquable. En effet, il y a 10 ans, dans ce même classement, on comptait seulement 5 universités africaines.

Le Top 5 mondial…

Classement 2024 Classement 2023 Université Pays 1 1 Université de Harvard États-Unis 2 2 Université de Stanford États-Unis 3 3 Institut de technologie du Massachusetts (MIT) États-Unis 4 4 Université de Cambridge Royaume-Uni 5 5 Université de Californie à Berkeley États-Unis Source : Shanghai Ranking Consultancy

L’université de Harvard domine les débats pour la 22e année consécutive. Elle est suivie de Stanford, de l’Institut de technologie du Massachusetts (MIT), de Cambridge (4e), et de Berkeley (5e). Après le top 5, on retrouve l’​​Oxford (6e), Princeton (7e), Caltech (8e), Columbia (8e) et Chicago (10e).