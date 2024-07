77 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Les Eléphants de Côte d’Ivoire viennent d’être frappés par un deuil. L’ancien gardien de but de l’équipe nationale de football, Zagoli Golié a perdu la vie. L’information a été annoncée ce vendredi 12 juillet.

L’ex-gardien de buts des Eléphants de Côte d’Ivoire Zagoli Golié décédé

Zagoli Golié Marcel, ancien joueur de la sélection ivoirienne de football n’est plus de ce monde. Selon les informations, l’ex-gardien de but des Eléphants de Côte d’Ivoire était souffrant depuis des mois. Malgré l’intervention du ministre délégué des Sports et du Cadre de vie qui a pris en charge les soins au CHU de Treichville, la maladie a finalement eu raison de l’ancien portier.

L’ex-dernier rempart de l’équipe ivoirienne de football aura consacré toute sa vie à l’équipe nationale et au football en général. Il est passé par les clubs comme AS Bouaké et Africa Sports d’Abidjan. Zagoli Golié Marcel a passé l’arme à gauche à l’âge de 63 ans.