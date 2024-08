Selon le dernier rapport de Global Firepower, les puissances militaires aériennes en Afrique se positionnent très bien dans le classement mondial. Ces pays montent en puissance après de gros investissements consentis dans l’achat d’appareils aériens de dernière génération, notamment les avions de chasse.

Quelles sont les puissances militaires aériennes en Afrique ?

De plus en plus, les pays africains investissent dans l’armement aérien pour faire face aux nouveaux défis sécuritaires. Les avions de chasse et d’interception sont les plus privilégiés par certaines armées qui essaient de se mettre au même diapason que leurs homologues d’autres pays dans le monde. D’ailleurs, selon plusieurs experts, les avions de chasse constituent une arme de guerre indispensable.

Dans le classement des puissances militaires aériennes en Afrique, les pays de l’Afrique du Nord dominent les débats. Les trois premières places du top 5 sont occupées par l’Egypte, l’Algérie et le Maroc. Ces pays disposent d’un nombre d’avions de chasse assez considérable. Le top 5 est complété par l’Angola et le Soudan.

Rang Pays Nombre d’avions de chasse 1er Egypte 238 2e Algérie 201 3e Maroc 83 4e Angola 57 5e Soudan 45 Source : GFP

Dans le rang mondial, l’Egypte occupe la 11e place. Globalement, le pays est par ailleurs, 1er dans le classement des puissances militaires en Afrique. Cette belle performance témoigne de l’engagement des autorités égyptiennes à faire de leur pays une nation incontournable dans la puissance militaire mondiale.

Depuis février 2015, l’armée de l’air égyptienne est devenue client chez Rafale. A l’époque, le pays avait commandé 24 appareils. S’en est suivi une deuxième commande de 30 appareils (version F3R). Entre 2024 et 2026, Rafale devrait livrer un nouveau lot d’avions à l’Egypte.

L’Égypte a choisi le Rafale, reconnaissant son caractère unique de « bassin versant », pour assurer son rôle en pleine souveraineté d’acteur clé sur la scène régionale et internationale, dans un contexte géopolitique exigeant. Eric Trappier, président-directeur général de Dassault Aviation (mars 2023)

Quant à l’Algérien, elle n’est pas des moindres. Avec ses 201 avions de chasse, le pays est classé 21e au rang mondial et 2e en Afrique. Cette puissance militaire africaine joue un rôle stratégique pour la stabilisation dans le Sahel.

Le Maroc (26e au rang mondial), l’Angola (35e au rang mondial) et le Soudan (41e au rang mondial) se donnent également les moyens pour s’illustrer dans le rang des meilleures du continent.