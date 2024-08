Jeudi spécial pour l’homme le plus suivi sur la planète terre, Cristiano Ronaldo. La superstar portugaise a reçu dans la soirée de ce jeudi 29 août 2024 au Grimaldi Forum à Monaco en France, son trophée de meilleur buteur de tous les temps de la Ligue des Champions. C’est notamment à l’occasion de la cérémonie de tirage au sort du nouveau format de la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Cristiano Ronaldo reçoit son trophée spécial de meilleur buteur de tous les temps de la Ligue des Champions

Avec 140 buts au compteur, Cristiano Ronaldo reste jusqu’à présent, le meilleur buteur de l’histoire de l’UEFA Champions League. Ce jeudi 29 août, le Portugais a reçu un prix spécial du président de l’UEFA Aleksander Čeferin. Ceci, en reconnaissance de sa remarquable réussite dans la compétition la plus prestigieuse en Europe.

Ce sont les exploits de Cristiano Ronaldo dans la plus grande compétition de clubs d’Europe depuis plus de 18 ans qui ont été distingués. L’ancien attaquant du Sporting Clube de Portugal, de Manchester United, du Real Madrid et de la Juventus a inscrit 140 buts en Ligue des champions en 183 matches. Il compte 11 buts d’avance sur Lionel Messi et 46 sur Robert Lewandowski, troisième, en tête du classement des buteurs.

« Cristiano Ronaldo est l’une des étoiles les plus brillantes de la constellation de l’UEFA Champions League. Ses extraordinaires performances en matière de buts dans la compétition restent à jamais gravées dans les mémoires et constituent un défi de taille à relever pour les générations futures. Son excellence au plus haut niveau témoigne de sa quête acharnée de titres, tant collectifs qu’individuels. Depuis plus de vingt ans, il n’a cessé d’évoluer et d’affiner son jeu tout en conservant une passion de junior pour les buts et leur célébration. Son professionnalisme, son éthique de travail, son dévouement et sa capacité à briller sur la plus grande scène sont des qualités que les footballeurs du monde entier devraient aspirer à imiter. », a déclaré à l’occasion Aleksander Čeferin, président de l’UEFA.

Cristiano Ronaldo a terminé en tête des buteurs sept saisons différentes en Ligue des champions à ce jour plus que n’importe quel autre joueur, allant de ses huit buts lors de la campagne triomphale de Manchester United en 2007/08 à ses 15 buts lorsque le Real Madrid a remporté son troisième titre d’affilée en 2017/18. Il détient également le record du plus grand nombre de buts en une seule saison de Ligue des champions, en trouvant le chemin des filets à 17 reprises en 2013/14, notamment lors de la victoire en prolongation contre l’Atlético de Madrid en finale.

L’attaquant portugais a remporté la compétition une fois avec Manchester United et quatre fois avec le Real Madrid ce qui fait de lui le premier quintuple vainqueur de l’histoire de la compétition depuis 1992 et il est le seul joueur à avoir marqué lors de trois finales différentes de la Ligue des champions (2008, 2014, 2017). Cristiano Ronaldo détient également le record de la plus longue série de matches en ayant marqué en Ligue des champions, ayant fait trembler les filets dans 11 matches successifs de juin 2017 à avril 2018. Ronaldo a ainsi réalisé huit triplés en Ligue des champions.

Le multiple Ballon d’Or et Joueur masculin de l’année de l’UEFA est également le meilleur buteur de l’histoire des compétitions de clubs de l’UEFA (145 buts en 197 matches) et le joueur le plus prolifique de l’histoire du football international masculin (130 buts en 212 matches). Il convient de notifier que lors de son passage en C1, Cristiano Ronaldo a disputé et gagné cinq finales (2008, 2014, 2016, 2017, 2018).

Recevant son trophée, Cristiano Ronaldo était tout joyeux. « C’est avant tout un plaisir d’être ici et pour cette récompense qui me touche énormément. La Ligue des Champions, c’est ce qui se fait de mieux. J’ai eu tellement de plaisir à jouer cette compétition. Cette musique, c’était toujours spécial, de la gagner plusieurs fois. J’ai de bons souvenirs. Vous savez le football, et nous même, nous sommes une somme de souvenirs. Ils sont tous bons pour moi. Je n’ai pas de regret d’avoir quitté la Ligue des Champions, mais, sait-on jamais (pour revenir). On verra bien ce qu’il advient. », a déclaré le Portugais en face du président de l’UEFA.