Après leur troisième sacre à la CAN 2023, les Eléphants de Côte d’Ivoire vont désormais arborer un maillot 3 étoiles. Ce maillot 3 étoiles n’est pas encore officiellement disponible, mais certains individus se sont organisés pour mettre en circulation une contrefaçon dudit maillot. Face à la situation, la Fédération ivoirienne de football (FIF) est montée au créneau pour faire une mise n garde formelle.

La FIF s’insurge contre la contrefaçon du maillot 3 étoiles des Eléphants

Depuis quelques jours, des publications faisant état de mise en vente du maillot 3 étoile des Eléphants se multiplient sur les réseaux sociaux. Surprise, car n’étant pas à l’origine de cette manœuvre, la Fédération a décidé de mettre les pendules à l’heure. « La FIF met en garde les auteurs de ces contrefaçons et ces imitations de ces logotypes », lit-on dans le communiqué.

La FIF appelle les supporters et le public en général à la vigilance. Elle a par ailleurs promis de rendre accessible l’information lorsqu’il s’agit de mettre en vente le nouveau maillot et autres gadgets estampillés 3 étoiles et confectionnés aux couleurs des Eléphants.