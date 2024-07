Cette reconnaissance, intervient suite à leur contribution à la paix en Centrafrique. D’après la communication de la Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations-Unies pour la Stabilisation en République Centrafricaine (MINUSCA), soixante-dix (70) casques bleus du contingent Serbe sont honorés à Bangui.

La cérémonie s’est déroulée ce 17 juillet 2024. Ces militaires Serbes, « ont été décorés de la médaille de la paix des Nations-Unies », explique la MINUSCA. L’institution Onusienne indique en outre, que ceux-ci opèrent dans le domaine médical et précisément, « à l’hôpital Niveau 2 à Bangui », explique la MINUSCA.

Depuis leur arrivée le 28 mars 2024 en Centrafrique, « les membres du contingent Serbe ont pris en charge plus de 1600 patients, dont 35 atteints de paludisme » dans le pays explique l’Institution. En parallèle explique la MINUSCA, « ils ont également réalisé plus de 35 évacuations sanitaires et 30 interventions chirurgicales » en Centrafrique.

La MINUSCA indique aussi, que cérémonie s’est déroulée en présence du Commandant de la force, le General de Corps d’Armée Humphrey Nyone.

La Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations-Unies pour la Stabilisation en République Centrafricaine (MINUSCA), est déployée au mois d’avril 2014 en Centrafrique.

Elle compte selon les données de 2023, un effectif 17885 membres en personnels civils et militaires. Sa principale mission consiste, à protéger des civils et offrir un appui au processus de paix en Centrafrique.