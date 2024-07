71 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Au Mali, Youssouf Daba Diawara, coordinateur des Mouvements, associations et sympathisants de l’imam Mahmoud Dicko a été arrêté par les forces de sécurité.

Youssouf Daba Diawara, le coordinateur des Mouvements, associations et sympathisants (CMAS) de l’imam Mahmoud Dicko a été arrêté en fin de semaine par des forces de l’ordre. Aux dernière nouvelle, il est gardé à la Brigade d’investigation judiciaire (BIJ) de Bamako et sera présenté lundi à la justice. Pour l’heure, on ne sait pas ce qui est reproché à ce farouche opposant au régime d’Assimi Goita.

Dans un communiqué, Synergie d’Action pour le Mali qui regroupe une coalition de forces politiques a dénoncé une arrestation arbitraire et exigé sa libération immédiate.

« Nous exprimons notre vive indignation et notre profonde préoccupation à l’arrestation arbitraire, le vendredi 12 juillet 2024 de notre camarade Youssouf Daba Diawara, coordinateur général de la CMAS de l’imam Mahmoud Dicko. Ces actes anti démocratique et anti constitutionnel sont une violation flagrante des droits de l’homme et à la liberté d’expression et de mouvement », peut-on lire dans le communiqué.

Il faut noter que les relations sont tendues entre l’imam Dicko et le régime malien. Le mouvement du leader réligieux a été dissous par les autorités.