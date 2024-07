Au Mali, le chef de l’État, Assimi Goïta a procédé au lancement officiel de la digitalisation des moyens de paiement et des services publics de l’État. Cette initiative du président vise à renforcer le fonctionnement des services techniques et administratifs du pays.

Mali : Assimi Goïta digitalise les services publics

Il est désormais possible de payer directement via son téléphone mobile pour des services comme la carte d’identité, les contraventions de police et les actes d’État civil. Le chef de l’État Assimi Goïta a effectué le premier clic lors d’une cérémonie à Koulouba. Une cérémonie qui a regroupé plusieurs autorités à divers niveaux, dont le Premier ministre, Choguel Kokalla Maiga, le Ministre d’État chargé de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le porte-parole du Gouvernement.

En effet, l’objectif principal de cette initiative est d’étendre sur toute l’étendue du territoire national au Mali. Selon les autorités, ce processus va inclure tous les services publics, y compris les impôts et les marchés publics. L’initiative a été saluée de tous. Pour le ministre de la Communication, de l’Économie numérique et de la Modernisation de l’Administration, Alhamdou Ag Ilyene, cette stratégie mise en place par le président permettra de renforcer la transparence et la responsabilité. « Elle contribue à une plus grande transparence des processus administratifs et renforce la confiance du public ».

Aussi, le processus va permettre de « lutter efficacement contre la fraude, la corruption, le népotisme et les falsifications de documents administratifs, tout en améliorant l’accessibilité des citoyens aux services publics et privés grâce à des services numériques plus conviviaux, simples et accessibles indépendamment de la géographie, avec des réponses plus rapides, transparentes et pertinentes ».

Avec cette digitalisation, la performance de l’administration sera améliorée en vue de renforcer le système de suivi-évaluation et aussi, l’optimisation de la performance des agents de l’État à travers des outils d’évaluation, des lettres de mission et des contrats de performance.

Par ailleurs, le Président a sollicité l’engagement et la collaboration de tous les agents concernés pour assurer le bon fonctionnement du système. Il faut préciser que cette démarche du président vise à moderniser tout le système administratif malien pour un développement durable et équitable.