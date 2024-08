Au Mali, le gouvernement de la transition a reçu quatre nouveaux ambassadeurs. Ils ont été accueillis par le Président Assimi Goïta, ce mardi 27 août 2024 au palais présidentiel.



Mali : Assimi Goïta accueille plusieurs ambassadeurs



Plusieurs nouveaux ambassadeurs ont été reçus par le président de la Transition, chef de l’Etat Assimi Goïta. Au cours des échanges, le Chef de l’État a prodigué des orientations et formulé des conseils pour le bon déroulement de leur mission diplomatique au Mali. Les quatre nouveaux ambassadeurs reçus par le Chef de l’État, viennent de divers pays du monde.



Il s’agit de la République italienne, des Emirats Arabes Unis, de la Qatar et de la République de Guinée. Les diplomates nommés sont : Diéminatou Sangare, Ambassadeur du Mali à Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis), Sidibe Dédéou Ousmane, Ambassadeur du Mali à Doha (Qatar), Yacouba Diakite, Ambassadeur du Mali à Rome (République Italienne), et le Colonel Major Mamadou Keita, Ambassadeur du Mali à Conakry (République de Guinée).



Ces nouveaux ambassadeurs accrédités, ont été chaleureusement accueillis par les autorités. Ainsi, ils ont profité de l’occasion pour exprimer leur joie et leur fierté de servir au Mali. De la même manière, ils s’engagent à travailler au renforcement et au développement des relations de coopération entre leurs nations et le pays d’accueil.

Par ailleurs, il faut noter que depuis quelques temps, le gouvernement de la transition élargit son lien coopératif. Cette initiative témoigne de la volonté du chef de l’État à renforcer ses relations diplomatiques pour le développement de la nation malienne.