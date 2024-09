Assimi Goïta, le Président de la Transition du Mali, a renforcé les capacités sécuritaires du pays avant le déroulement du Forum sur la Coopération Sino-Africaine (FOCAC). Le Chef de l’État a signé un accord pour améliorer la situation sécuritaire du pays.



Mali : les coulisses de la visite d’Assimi Goïta chez Norinco avant le FOCAC



Le Chef de l’État, Assimi Goïta, a effectué ce lundi 2 septembre 2024, une visite officielle à l’entreprise Norinco, une structure spécialisée dans la fabrication d’armements. Cette visite marque la première d’une série d’autres inscrites à l’agenda du Président avant le lancement officiel du Forum sur la Coopération Sino-Africaine (FOCAC), qui commence le 4 septembre prochain à Beijing.



Lors de cette visite, le Président de la Transition, Assimi Goïta a découvert, à travers une projection et une visite guidée, les dernières innovations technologiques en matière de défense et les secteurs d’intervention de l’entreprise. Parmi les blocs visités se trouvaient des armes légères, des drones et des systèmes d’artillerie ultra-performants.



Cette visite du Chef de l’État avant le FOCAC s’est conclue par la signature d’une convention. Cet accord, signé par le Ministre de la Défense et des Anciens Combattants et le Directeur de la société Norinco, porte sur l’acquisition de nouveaux équipements militaires. L’objectif principal de cet accord entre le Mali et la Chine est de renforcer les capacités de défense du Mali afin de faire face aux menaces terroristes.