Une information d’une certaine gravité a pris d’assaut ce jeudi 25 juillet la toile. Les internautes ont été informés d’une tentative d’assassinat contre Carmen Sama dont sa voiture a été criblée de balles à Bamako. Elle est allée participer aux obsèques du père de Sidiki Diabaté. Dans une vidéo partagée, la veuve d’Arafat DJ a rassuré tout le monde.

Carmen Sama : ‘’Dieu merci, je suis sortie de la voiture indemne’’

Les réseaux sociaux se sont enflammés ce jeudi 25 juillet au sujet d’une tentative d’assassinat contre Carmen Sama. Selon les informations qui circulent depuis comme une traînée de poudre sur la blogosphère, le véhicule de la veuve d’Arafat DJ à Bamako où elle est allée soutenir moralement Sidiki Diabaté qui a perdu son père, Toumani Diabaté, a été criblé de balles.

Bien que Apoutchou National a démenti cette nouvelle à travers une vidéo partagée sur sa page Facebook pour donner des explications, l’homme de Dieu ivoirien, Camille Makosso avait affirmé que Carmen Sama a bel et bien échappée à un assassinat. Même des témoins présents à l’incident grave ont suivi la scène.

Dans l’imbroglio pour comprendre ce qui s’est réellement passé, la veuve du Daïshikan vient de briser le silence dans une vidéo sur la toile pour rassurer sa famille, ses amis et tous ceux qui l’apprécient en Côte d’Ivoire. « Je vais bien grâce à Dieu. J’ai reçu plein d’appels et de messages de mes proches. Tout le monde est en panique, mais ça va, je vais bien. Dieu merci, je suis sortie de la voiture indemne. Il n’y a pas eu de problème et ma famille ici s’est très bien occupée de moi. Merci encore pour tous vos messages. Ça fait vraiment plaisir de savoir que les gens s’inquiètent pour toi. Merci encore, on va simplement dire merci à Dieu’’, explique-t-elle.