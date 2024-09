La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a vivement condamné les attaques terroristes perpétrées mardi 17 septembre 2024 à Bamako, au Mali. Ces attentats, revendiqués par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM), ont visé un camp de gendarmerie et une base aérienne, causant de nombreux morts et blessés, ainsi que d’importants dégâts matériels.

La CEDEAO condamne les attaques djihadistes perpétrées à Bamako au Mali

La CEDEAO n’est pas restée insensible à la double attaque terroriste qui a eu lieu dans un camp de gendarmerie à Bamako et une base aérienne près de l’aéroport Modibo Kéita de Bamako. « La CEDEAO a suivi avec consternation les informations sur les attaques terroristes djihadistes de ce mardi 17 septembre 2024 contre des installations militaires à Bamako au Mali, qui ont fait des victimes et de nombreux dégâts matériels », renseigne le communiqué.

L’organisation se désolidarise et condamne fermement toute attaque terroriste visant à menacer la paix et la sécurité des populations de la région ouest africaine. Tout en présentant ses vives et sincères condoléances au gouvernement et au peuple de la République du Mali, ainsi qu’aux familles des victimes, la CEDEAO a réaffirmé son attachement à la paix, à la sécurité et à la stabilité dans la région et a appelé à une mobilisation internationale pour lutter contre le terrorisme.

A noter que le Mali a quitté la CEDEAO avec le Burkina Faso et le Niger. Ces trois pays ont ensuite créé l’Alliance des Etats du Sahel (AES) qui a d’ailleurs célébré son tout premier anniversaire le 16 septembre dernier.