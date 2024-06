76 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Au Mali, les autorités de la douane ont mis la main sur une quantité importante de drogue à Diboli, une localité près de la frontière avec le Sénégal. Cette action montre la vigilance élevée des agents de la douane dans les inspections routières.

Une quantité importante de drogue confisquée par la douane malienne

Les agents de la douane malienne, lors des inspections routières, ont confisqué une quantité importante de drogue cachée soigneusement dans un pneu de secours du camion de marque Volvo en partance pour le Sénégal.

Selon les informations rapportées par l’inspecteur général de la douane du bureau de Diboli, Amadou Konaté, le mis en cause, pour tromper la vigilance des agents de la douane et échapper au contrôle, a choisi de mettre ces colis dans le pneu secours. Malheureusement, il a été épinglé.

Au total, 25 paquets de cannabis de 0.75 Kilogrammes (par paquet) ont été détectés. Cette action des autorités douanières témoigne de leur détermination à la cause commune et montre également le niveau élevé de leur vigilance dans le travail. Par ailleurs, selon les détails donnés, la douane malienne a saisi ses temps ci plus de 18 kg de cannabis.