Au Mali, le Syndicat national des assurances, banques et établissements financiers et commerce du Mali (Synabef) a reconduit son mouvement de grève entamé jeudi dernier. Il exige la libération sans condition de son secrétaire général, Hamadoun Bah, placé sous mandat de dépôt.

Mali : reconduction de la grève dans les banques et entreprises pétrolières

Le mouvement de grève dans les assurances, banques et établissements financiers et commerce du Mali est reconduit. Le syndicat proteste contre l’arrestation de Hamadoun Bah secrétaire général dudit syndicat placé sous mandat de dépôt depuis mercredi pour « faux et usage de faux » mais aussi « injures » et « diffamation ».

« Le bureau exécutif national du Synabef, suite à sa réunion extraoridinaire de ce samedi et après une analyse sérieuse de la situation, décide de la poursuite de l’arrêt du travail à compter du 09 juin jusqu’à la libération tolale de camarade Hamadoun Bah, secrétaire général ainsi que de tous les camarades détenus au commissariat de police du 5ème arrondissement », a déclaré, dans un communiqué, Abdoulaye Keïta, 1er secrétaire général adjoint.

Il faut noter que le Synabef avait entamé, jeudi dernier, une grève de 72 heures pour protester contre l’arrestation de son secrétaire général, Hamadoun Bah, et non moins secrétaire général adjoint de l’Union Nationale des Travailleurs du Mali (UNTM) la plus grande centrale syndicale du pays, suite à une plainte l’ancien secrétaire du Comité syndical de la BDM (Banque de développement du Mali) Papa Sadio Traoré pour « faux et usage de faux », mais aussi « injures » et « diffamation ».