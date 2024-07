Au Mali, l’armée reçoit du renfort de l’AES dans sa lutte contre le terrorisme. C’est à travers un communiqué publié mardi que l’État-Major Général des Armées a annoncé le lancement d’une opération militaire conjointe entre les Forces Armées Maliennes (FAMa) et les Forces armées du Burkina Faso.

L’armée burkinabè en appui à celle du Mali pour éliminer les terroristes

Dans le cadre de la solidarité entre les États membres de la Confédération des États du Sahel (AES) et en application du mécanisme de défense collective et d’assistance mutuelle de l’AES, le Burkina Faso a déployé un effectif de soldats pour combattre aux côtés des Forces armées maliennes (FAMa). Il s’agira d’une campagne aérienne, débutée dans le secteur de Tinzaouatene, qui vise à garantir la sécurité des populations de cette localité face aux menaces terroristes qui pèsent sur cette zone. Ainsi, la synergie d’actions entre les armées de la Confédération AES, a déjà permis d’identifier et de viser certains emplacements des ennemis.

Tout en réaffirmant sa volonté à assurer la sécurité des populations, l’Etat-Major des armées du Mali les invite à se tenir à l’écart des zones occupées par les Groupes Armés Terroristes afin de recevoir des balles perdues. Cette action conjointe des Forces Armées de la Confédération AES, prouve à suffisance la parfaite volonté des pays du Sahel à collaborer de manière sincère pour contrer l’ennemi commun de la région : les groupes terroristes.