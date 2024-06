71 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Yeri Bocoum est libre de ses mouvements. Le journaliste malien enlevé par des hommes en uniformes depuis plus de deux semaines après avoir couvert une manifestation de l’opposition a recouvré sa liberté ce jeudi 27 juin.

De sources médiatiques, Yeri Bocoum était détenu par les services maliens de la Sécurité d’État. Mais ce jeudi 27 juin, le journaliste et Promoteur de la web-TV YBC a été libéré. Aucune communication officielle n’a filtré sur sa situation mais des organisations de la société civile n’ont cessé de reclamer sa libération.

Au Mali, les autorités ont suspendu les activités des partis politiques et interdit aux médias de couvrir toute manifestation politique. Une décision dénoncée par les partis et associations politiques. Pour eux, le régime de Goita viole les principaux droits à la liberté d’expression et d’association inscrite dans la consitution du Mali.