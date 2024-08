Rappeur franco-malien, Mokobé a fait parler son cœur. Il était il y a peu chez une mère de famille qui élève à elle seule six enfants dont deux filles atteintes du syndrome de Morquio. Ce samedi 10 Août 2024, Mokobé est revenu sur sa rencontre avec la dame en question.

Un SOS pour Maoudé : Le cri de cœur de Mokobé pour une mère en détresse

Ce samedi, Mokobé a dévoilé le menu poignant de sa rencontre avec Maoudé. Il s’agit là d’une mère de famille qui élève à elle seule six enfants dont deux filles atteintes du syndrome de Morquio. Le rappeur s’est montré dévasté. « Porter ses deux filles ainsi que leurs fauteuils roulants respectifs et s’en occuper à temps plein devient dangereux pour sa propre santé », racontait franco-malien sur sa page Facebook. Ceci après la visite chez Maoudé.

Mokobé continue : « Maoudé souffre de douleurs multiples, notamment aux genoux, aux épaules et au dos. Tout cela dû au poids des filles et des fauteuils ! L’absence d’ascenseur rend chaque sortie (hôpitaux, école…) périlleuse, si bien que pour les raisons de santé de cette maman, les filles pourraient être déscolarisées pour cette rentrée 2024-2025 ». Face à cette situation, Mokobé va alors lancer un SOS.

« J’ai pris le temps de bien échanger avec Maoudé concernant ses besoins immédiats (…), afin de pouvoir subvenir à ceux-ci de manière rapide et efficace pour son bien-être et celui de la fratrie. Le SOS est lancé et le meilleur est à venir pour cette maman déterminée ! Maoudé et moi-même tenions à exprimer toute notre gratitude à toutes les personnes qui ont apporté de la visibilité à son histoire afin que ses difficultés quotidiennes ne restent pas dans l’ombre ! », a conclu Mokobé.

L’appel est lancé, aux âmes sensibles d’agir.